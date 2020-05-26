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47 человек выздоровели от КВИ
26 Мая 2020 20:00
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город Нур-Султан - 37,
Алматинская область - 2,
Карагандинская область - 2,
Мангистауская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4607:
г. Нур-Султан – 966,
г. Алматы – 1286,
г. Шымкент – 228,
Акмолинская область – 104,
Актюбинская область – 172,
Алматинская область – 180,
Атырауская область – 236,
Восточно-Казахстанская область – 47,
Жамбылская область – 173,
Западно-Казахстанская область – 252,
Карагандинская область – 193,
Костанайская область – 60,
Кызылординская область – 231,
Мангистауская область – 111,
Павлодарская область – 148,
Северо-Казахстанская область – 33,
Туркестанская область – 187.
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