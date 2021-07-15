НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О количестве зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции с летальным исходом в разрезе регионов, по данным за 13 июля, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».

47 человек скончались за сутки от коронавируса в Казахстане, согласно данным на 13 июля, из них: 11 человек - в Нур-Султане, 10 человек - в Карагандинской области, 7- в Шымкенте, 5- в ЗКО, 4 - в Атырауской и Кызылординской областях, по 2 - в Алматы и ВКО, по 1 - в Мангыстауской и Павлодарских областях.