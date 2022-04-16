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    47 человек пострадали от укусов клещей в ВКО

    16 Апреля 2022, 03:47

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 14 апреля на эндемичных территориях Восточно-Казахстанской области с укусами клещей обратились 47 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Semeynews.kz.

    «Из 47 пострадавших от укусов клещей число детей до 14 лет – 16 человек, что составляет 34% пострадавших лиц. На сегодняшний день в медицинских организациях эндемичных территорий иммуноглобулина против клещевого энцефалита для оказания профилактической помощи лицам, пострадавшим от укуса клещей в достаточном количестве», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

    В Восточно-Казахстанской области есть постоянно действующие природные очаги клещевого энцефалита, существующие вне зависимости от человека, это территории Глубоковского, Алтай, Зайсанского, Катон-Карагайского, Уланского, Шемонаихинского, Самарский регион Кокпектинского районов и окрестности городов Риддер, Усть-Каменогорск.

    Департамент СЭК ВКО информирует, что самым гарантированным способом защиты от клещевого энцефалита, является недопущение присасывания клеща, что достигается благодаря соблюдению элементарных мер индивидуальной защиты: использование защитной одежды, ограничивающих проникновение клещей под одежду, применение репеллентов (отпугивающих средств) и проведение осмотров.

    Напомним, от укусов клещей также страдают и жители Костанайской области. На 14 апреля в лечебные организации области обратились 6 человек с укусами клещей, из которых один ребенок.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Здравоохранение Регионы Общество Природа
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