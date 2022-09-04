468 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В разрезе регионов:





в городе Алматы - 94,

в Алматинской области - 16,

в Жетысуской области - 16,

в ВКО - 12,

в Абайской области - 7,

в ЗКО - 57,

в Карагандинской области - 97,

в Улытауской области - 10,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области - 17,

в Павлодарской области - 33,

в СКО - 69,

в Туркестанской области - 32.

Всего в стране выздоровели 1 359 257 человек от COVID-19.