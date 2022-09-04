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    468 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

    4 Сентября 2022, 08:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В разрезе регионов:


    в городе Алматы - 94,

    в Алматинской области - 16,

    в Жетысуской области - 16,

    в ВКО - 12,

    в Абайской области - 7,

    в ЗКО - 57,

    в Карагандинской области - 97,

    в Улытауской области - 10,

    в Кызылординской области – 8,

    в Мангистауской области - 17,

    в Павлодарской области - 33,

    в СКО - 69,

    в Туркестанской области - 32.

    Всего в стране выздоровели 1 359 257 человек от COVID-19.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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