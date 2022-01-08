10:47, 08 Январь 2022 | GMT +6
466 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 466 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане - 101,
в городе Алматы - 0,
в городе Шымкент - 20,
в Акмолинской области - 49,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 10,
в Атырауской области - 14,
в ВКО - 26,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 62,
в Костанайской области - 19,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 65,
в СКО - 86,
в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровели 963 234 человека от COVID-19.