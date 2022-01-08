466 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 466 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане - 101,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкент - 20,

в Акмолинской области - 49,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 10,

в Атырауской области - 14,

в ВКО - 26,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 62,

в Костанайской области - 19,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 65,

в СКО - 86,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели 963 234 человека от COVID-19.



