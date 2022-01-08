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    10:47, 08 Январь 2022 | GMT +6

    466 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 466 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В городе Нур-Султане - 101,

    в городе Алматы - 0,

    в городе Шымкент - 20,

    в Акмолинской области - 49,

    в Актюбинской области - 0,

    в Алматинской области - 10,

    в Атырауской области - 14,

    в ВКО - 26,

    в Жамбылской области - 0,

    в ЗКО - 0,

    в Карагандинской области - 62,

    в Костанайской области - 19,

    в Кызылординской области – 6,

    в Мангистауской области - 0,

    в Павлодарской области - 65,

    в СКО - 86,

    в Туркестанской области - 8.

    Всего в стране выздоровели 963 234 человека от COVID-19.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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