463 казахстанца вернулись на родину из ОАЭ – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20-21 марта дипломаты Генерального консульства Республики Казахстан в Дубае и Северных Эмиратах (ОАЭ) в рамках проводимой работы по возвращению наших граждан на родину осуществили посадку наших туристов на рейсы по направлению Дубай - Алматы (2 рейса) и Дубай - Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Министерства иностранных дел РК в Facebook.

«Отмечаем, что усилиями дипломатов на данные рейсы были включены дополнительные пассажиры, находящиеся на территории страны. По итогам проведённой работы на родину вернулось 463 наших гражданина», - сообщили в МИД РК.

Генеральное консульство находится на постоянной связи с оставшимися соотечественниками и оказывает им необходимую помощь.