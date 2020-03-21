Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    463 казахстанца вернулись на родину из ОАЭ – МИД РК

    21 Марта 2020, 14:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20-21 марта дипломаты Генерального консульства Республики Казахстан в Дубае и Северных Эмиратах (ОАЭ) в рамках проводимой работы по возвращению наших граждан на родину осуществили посадку наших туристов на рейсы по направлению Дубай - Алматы (2 рейса) и Дубай - Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Министерства иностранных дел РК в Facebook.

    «Отмечаем, что усилиями дипломатов на данные рейсы были включены дополнительные пассажиры, находящиеся на территории страны. По итогам проведённой работы на родину вернулось 463 наших гражданина», - сообщили в МИД РК.

    Генеральное консульство находится на постоянной связи с оставшимися соотечественниками и оказывает им необходимую помощь.

    Автор:

    МИД РК Соотечественники Арабские эмираты Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам