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    460 прыжков совершили спортсмены на чемпионатах Казахстана и Вооруженных сил по парашютному спорту

    7 Августа 2023, 22:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы подвели итоги XXX Открытого чемпионата страны и Вооруженных сил по классическому парашютному спорту и групповой акробатике (двойки). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В них приняли участие 12 мужских команд. Всего на соревнованиях выступил 51 спортсмен, среди которых 7 женщин.

    В чемпионате Казахстана по классическому парашютному спорту в групповых прыжках на точность приземления победителем стала команда Центра парашютной подготовки в составе майора Вячеслава Лопарева, старшего сержанта Аслана Тасимова и младшего сержанта Дениса Исламова.

    На втором месте – команда Центра парашютной подготовки «Байрактар» в составе младшего сержанта Ерназара Жаксылыка, младшего сержанта Салима Бейбутуулу и ефрейтора Мираса Сейтжапарова. На третьем – команда казахстанской федерации авиационного спорта Карагандинской области в составе Рината Султанова, Сергея Жолдина и Антона Шарафутдинова.

    В индивидуальных прыжках в чемпионате страны на точность приземления золотой медалью отмечено мастерство Сергея Жолдина, серебряной – Салима Бейбитуулу, бронзовой – Вячеслава Лопарева.

    В упражнении №2 (индивидуальная акробатика) чемпионом стал Денис Исламов, на втором месте - Сергей Жолдин, на третьем – Александр Сабад.

    В двоеборье (упражнение № 1 «индивидуальные прыжки на точность приземления» и № 2 «индивидуальные прыжки с выполнением комплекса акробатических фигур») звание абсолютного чемпиона Республики Казахстан завоевал Сергей Жолдин, серебряным призером стал Денис Исламов, на третьем – Вячеслав Лопарев.

    В групповых прыжках на точность приземления чемпионом Вооруженных сил стала команда казахстанской федерации авиационного спорта Карагандинской области в составе Рината Султанова, Сергея Жолдина, Антона Шарафутдинова. На втором месте - команда из города Уральска в составе Александра Сабада, Ильи Китина и Дмитрия Гербута. На третьем – команда «Байрактар», которую на чемпионате младший сержант Ерназар Жаксылык, младший сержант Салим Бейбутуулу и ефрейтор Мирас Сейтжапаров.

    В индивидуальных прыжках на точность приземления в первенстве Вооруженных сил победил Илья Китин, на втором месте – Сергей Жолдин, на третьем – Денис Исламов. В индивидуальной акробатике лучшим стал Денис Исламов, «серебро» - у Сергея Жолдина, «бронза» – у Александра Сабады.

    В двоеборье по сумме очков звание абсолютного чемпиона Вооруженных сил завоевал Сергей Жолдин. Серебряным призером стал Денис Исламов, бронзовым – Вячеслав Лопарев.

    По итогам чемпионатов команды были награждены кубками, медалями, грамотами и дипломами. Чемпионаты прошли на хорошем организационном уровне, в ходе соревнований выполнено 460 прыжков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Спорт Армия
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