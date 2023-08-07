460 прыжков совершили спортсмены на чемпионатах Казахстана и Вооруженных сил по парашютному спорту

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы подвели итоги XXX Открытого чемпионата страны и Вооруженных сил по классическому парашютному спорту и групповой акробатике (двойки). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В них приняли участие 12 мужских команд. Всего на соревнованиях выступил 51 спортсмен, среди которых 7 женщин.

В чемпионате Казахстана по классическому парашютному спорту в групповых прыжках на точность приземления победителем стала команда Центра парашютной подготовки в составе майора Вячеслава Лопарева, старшего сержанта Аслана Тасимова и младшего сержанта Дениса Исламова.

На втором месте – команда Центра парашютной подготовки «Байрактар» в составе младшего сержанта Ерназара Жаксылыка, младшего сержанта Салима Бейбутуулу и ефрейтора Мираса Сейтжапарова. На третьем – команда казахстанской федерации авиационного спорта Карагандинской области в составе Рината Султанова, Сергея Жолдина и Антона Шарафутдинова.

В индивидуальных прыжках в чемпионате страны на точность приземления золотой медалью отмечено мастерство Сергея Жолдина, серебряной – Салима Бейбитуулу, бронзовой – Вячеслава Лопарева.

В упражнении №2 (индивидуальная акробатика) чемпионом стал Денис Исламов, на втором месте - Сергей Жолдин, на третьем – Александр Сабад.

В двоеборье (упражнение № 1 «индивидуальные прыжки на точность приземления» и № 2 «индивидуальные прыжки с выполнением комплекса акробатических фигур») звание абсолютного чемпиона Республики Казахстан завоевал Сергей Жолдин, серебряным призером стал Денис Исламов, на третьем – Вячеслав Лопарев.

В групповых прыжках на точность приземления чемпионом Вооруженных сил стала команда казахстанской федерации авиационного спорта Карагандинской области в составе Рината Султанова, Сергея Жолдина, Антона Шарафутдинова. На втором месте - команда из города Уральска в составе Александра Сабада, Ильи Китина и Дмитрия Гербута. На третьем – команда «Байрактар», которую на чемпионате младший сержант Ерназар Жаксылык, младший сержант Салим Бейбутуулу и ефрейтор Мирас Сейтжапаров.

В индивидуальных прыжках на точность приземления в первенстве Вооруженных сил победил Илья Китин, на втором месте – Сергей Жолдин, на третьем – Денис Исламов. В индивидуальной акробатике лучшим стал Денис Исламов, «серебро» - у Сергея Жолдина, «бронза» – у Александра Сабады.

В двоеборье по сумме очков звание абсолютного чемпиона Вооруженных сил завоевал Сергей Жолдин. Серебряным призером стал Денис Исламов, бронзовым – Вячеслав Лопарев.

По итогам чемпионатов команды были награждены кубками, медалями, грамотами и дипломами. Чемпионаты прошли на хорошем организационном уровне, в ходе соревнований выполнено 460 прыжков.