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    46 молодых полицейских стали обладателями квартир в Алматы

    12 Августа 2021, 20:53

    АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Около 50 сотрудников полиции Алматы стали обладателями квартир по программе «Алматы жастары 3.0», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как ранее сообщалось, при поддержке Акимата города Алматы, в список категорий лиц для участия в жилищной программе «Алматы жастары 3.0» включены сотрудники полиции, в возрасте до 35 лет.

    «В настоящее время сотрудниками служб и подразделений ДП подано 707 заявок для участия в «Алматы жастар 3.0». 349 претендентов получили направления в Банк для подтверждения платежеспособности. Всего же на данном этапе квартиры по указанной программе уже получили 46 сотрудников полиции, на рассмотрении в банке находятся документы еще 86 стражей порядка. Для сведения, по данной жилищной программе для государственных служащих всего выделено 1 тысяча жилищных займов, 170 из них для сотрудников полиции, – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Абдуали Нашарбеков.

    Вместе с тем, в полиции дополнили, что 1 апреля 2021 года подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной безопасности, индустриальных зон, животного мира, особо охраняемых природных территорий, энергетики, естественных монополий и жилищных выплат сотрудникам органов внутренних дел».

    Закон предусматривает переход на новую систему обеспечения жильем сотрудников ОВД и осуществление ежемесячных жилищных выплат. Право сотрудников на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат осуществляется один раз. Жилищные выплаты имеют строго целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Жилье МВД РК
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