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    46 млрд тенге составил объем валовой продукции сельского хозяйства в Карагандинской области

    17 Мая 2023, 20:06

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году экономику Карагандинской области планируют увеличить на 2%, с объемами свыше 7 триллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Будет создано 10 тысяч рабочих мест, в том числе постоянных около 2 тысяч. На увеличение идет и промышленная сфера. Объёмы составили 840 миллиардов тенге.

    «Увеличился выпуск продукции фармацевтики в 1,8 раз, легкой промышленности на 37%, машиностроения на 29, пластмассовых изделий на 0, 3 %», - сообщила руководитель управления экономики Карагандинской области Татьяна Аблаева.

    Объём валовой продукции сельского хозяйства достиг 46 миллиардов. 134 миллиарда тенге – сумма инвестиций вложенных в основной капитал региона. 11 инвестпроектов реализуются. Актуальной остается тема ремонта дорог.

    «В бюджете предусмотрены средства на ремонт 1374 км автомобильных дорог. Планируется задействовать порядка 3 тысяч единиц дорожно-строительной техники, создать 570 рабочих мест», - добавила Татьяна Аблаева.

    Главная тема в сфере жилищно-коммунального хозяйства – износ водопроводных сетей и их замена. Также приступили к реализации Национального проекта «Комфортная школа». До 2025 года в области планируется строительство 22 школ. Ведется работа по реализации проектов на селе. Это касается здравоохранения, водопроводных сетей, привлечения молодых специалистов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экономика Сельское хозяйство
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