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    46 медицинских объектов построят в селах СКО

    3 Апреля 2023, 12:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В опорных и спутниковых сельских населенных пунктах Северо-Казахстанской области в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построят 46 объектов первичной медико-санитарной помощи. Строительство девяти из них начнется в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации руководителя управления здравоохранения Кумара Кусемисова, по этому же нацпроекту модернизируют Тайыншинскую многопрофильную межрайонную больницу. Здесь проведут капитальный ремонт и дооснастят медоборудованием на 919 млн тенге.

    В рамках комплексного плана социально-экономического развития разработали проектно-сметную документацию на строительство поликлиники на 250 посещений в селе Кишкенеколь Уалихановского района. К работам приступят в этом году.

    «В прошлом году на закуп 225 единиц медицинского оборудования потратили 3,4 млрд тенге. Более 267 млн тенге выделили на приобретение санитарного автотранспорта. В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» реализовали четыре проекта по капитальным ремонтам врачебной амбулатории села Андреевки, родильного и терапевтического отделений и лестничных клеток районной больницы района им. Г. Мусрепова. За счет местного бюджета отремонтировали входную группу многопрофильной детской областной больницы и крышу лечебного корпуса областного центра фтизиопульмонологии», - проинформировал К. Кусемисов.

    В Петропавловске продолжается строительство двух поликлиник на 250 посещений в смену каждая. Долгожданные медобъекты обещают сдать в этом году.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Строительство Здравоохранение
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