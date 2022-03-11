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    46 казахстанских школьников победили на международной математической олимпиаде

    11 Марта 2022, 12:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 46 казахстанских школьников победили на XXI Международной математической олимпиаде «Шелковый путь». Призеры получат возможность войти в сборную РК для участия в Международной олимпиаде IMO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования и науки РК.

    Олимпиада «Шелковый путь» проходила в офлайн-режиме на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби. В ней приняли участие сотни школьников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Азербайджана, Китая, Таджикистана и других стран, расположенных вдоль Великого Шелкового пути.

    «В этом году в МОШП приняли участие команды из 10 стран. От Казахстана приняли участие 136 школьников 7-11 классов. Все они победители и призеры областных и заключительного этапов республиканской олимпиады и республиканской юниорской олимпиады 2020-2021 учебного года по предмету «Математика». Отмечу, что баллы по результатам олимпиады «Шелковый путь» дают победителям шанс попасть в национальную сборную РК для участия в Международной математической олимпиаде (IMO)», - рассказал директор Республиканского научно-практического центра «Дарын» Тимур Нуркешов.

    Отметим, что каждая страна проводила олимпиаду на своей территории. Однако итоговые результаты участников интеллектуального соревнования из всех государств были рассмотрены членами жюри, которые находились в Казахстане.

    По результатам олимпиады дипломами I степени награждены 8 школьников, II степени – 14 школьников и III степени – 24 школьника. Эти дипломы дают преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. К примеру, если абитуриенты наберут одинаковое количество баллов, то преимущественное право отдается олимпийцу.

    Напомним, в 2021 году казахстанские интеллектуалы завоевали 3 золотые, 19 серебряных и 27 бронзовых медалей на Международной математической олимпиаде «Шелковый путь».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Образование Олимпиада
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