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    46 дел по актам терроризма расследуют в Казахстане

    21 Февраля 2022, 15:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане расследуется 91 дело касательно январских событий. Об этом сообщил заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Межведомственная следственная группа под руководством спецпрокуроров расследует 91 дело указанной категории, в их числе по актам терроризма – 46 дел и 45 – по массовым беспорядкам. В рамках расследования этих дел с санкции суда 469 лиц содержатся под стражей», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    По его словам, подозреваемые даже по таким тяжким преступлениям не стали исключением для смягчения их мер пресечения.

    «С учетом личности, роли в совершенном преступлении, оказанного содействия следствию 128 подозреваемым содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог и личное поручительство. Работа по пересмотру избранных мер пресечения ведется постоянно», - отметил представитель Генпрокуратуры.

    «При этом однозначно можем сообщить, что для активных участников преступлений, в результате которых пострадали люди и нанесен ущерб, будет применяться самая строгая мера пресечения», - заверил Е. Килымжанов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
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