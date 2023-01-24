АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 24 января, лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 790 человек (1 652+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 134 пациента, на амбулаторном лечении – 1 656 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Всего 46 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки. 5 человек обратились с симптомами ковидной пневмонии. Также зафиксирован один летальный исход.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 5 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.