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46 человек выздоровели от КВИ
23 Мая 2020 21:15
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город Нур-Султан - 24,
город Шымкент - 3,
Мангистауская область - 14,
Жамбылская область - 1,
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4214:
г. Нур-Султан – 792,
г. Алматы – 1197,
г. Шымкент – 218,
Акмолинская область – 97,
Актюбинская область – 168,
Алматинская область – 168,
Атырауская область – 224,
Восточно-Казахстанская область – 44,
Жамбылская область – 164,
Западно-Казахстанская область – 226,
Карагандинская область – 190,
Костанайская область – 56,
Кызылординская область – 225,
Мангистауская область – 96,
Павлодарская область – 146,
Северо-Казахстанская область – 29,
Туркестанская область – 174.
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