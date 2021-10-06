46 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаях летального исхода COVID-19 и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.

По данным Минздрава, за 4 октября зарегистрировано 36 умерших от заболевания COVID-19 (КВИ+) и семь летальных исходов пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-).

Опубликована также информация в разрезе регионов.