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    08:54, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    46 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаях летального исхода COVID-19 и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.

    По данным Минздрава, за 4 октября зарегистрировано 36 умерших от заболевания COVID-19 (КВИ+) и семь летальных исходов пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-).

    Опубликована также информация в разрезе регионов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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