Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    46 человек погибли в результате сильных заморозков в Америке

    26 Декабря 2022, 14:53

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Зимний шторм унес жизни 46 человек по всей территории США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

    Шторм был огромным по масштабам и простирался от Великих озер близ Канады до реки Рио-Гранде вдоль мексиканской границы.

    По состоянию на воскресенье погибли 46 человек. Смертельные случаи были зафиксированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.

    Особенно разрушительна стихия была в районе города Буффало штата Нью-Йорк, где 16 человек погибли от ледяной метели.

    По данным американской компании «FlightAward», в воскресенье было отменено более 3,3 тысячи внутренних и международных рейсов, при этом более 11 тысяч рейсов были задержаны.

    Снежные бури, ледяной дождь и сильный ветер привели к отключению электроэнергии от штата Мэн до Сиэтла, в результате чего сотни тысяч домов и предприятий лишились электроэнергии. Несмотря на своевременные восстановительные работы, в воскресенье более 60 тысяч человек по всей стране остались без электричества, в том числе почти 34 тысячи в штате Мэн.


    Фото: www.nbcnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемый в убийстве членов курдской общины в Париже предстанет перед судом
    НПО в Афганистане прекращают работу из-за запрета для женщин
    В Китае перестали публиковать ежедневные данные о ковиде
    В Египте 28 человек пострадали из-за обрушения металлических конструкций в спорткомплексе
    Популярное
    1 Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана
    2 Шоу к 50-летию Медеу: Известная фигуристка исполнила номер под песню Димаша Кудайбергена
    3 Чемпионат мира по шахматам официально стартовал в Алматы
    4 Столичные врачи спасли девушку, которая едва не погибла после удаления зуба
    5 Современный спорткомплекс открылся в одном из сел Атырауской области
    Новости партнеров