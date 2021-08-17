46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Железинским районным судом рассмотрено административное дело в отношении 46 граждан Российской Федерации, допустивших нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве.

В соответствии со статьей 21 Закона «О гражданстве Республики Казахстан» гражданство утрачивается, если лицо приобрело гражданство другого государства.

Кроме этого, лицо, состоящее в гражданстве Республики Казахстан и принявшее гражданство иностранного государства, в течение 30 календарных дней со дня приобретения им иного гражданства обязано сообщить о факте приобретения иностранного гражданства в органы внутренних дел Республики Казахстан или загранучреждения Республики Казахстан и сдать паспорт и удостоверение личности Республики Казахстан.

Так, сотрудники отдела полиции Железинского района 16 августа выявили 2 факта нарушения гражданами Российской Федерации законодательства Республики Казахстан о гражданстве, которые еще в ноябре прошлого года получили гражданство РФ, однако не сообщили об этом в установленные законодательством сроки.

В отношении правонарушителей возбуждены административные материалы по статье 496 части 2 КоАП РК, рассмотрены в суде. В судебном заседании лица вину признали полностью, у иностранцев изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан, зарегистрированы утраты гражданства Республики Казахстан. Один из нарушителей подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 200 МРП (более 408 тысяч тенге), а второй нарушитель выдворен из Республики Казахстан.

«Основная часть – это лица, принявшие гражданство Республики Казахстан и Российской Федерации. Граждане не торопятся сообщать о факте смены гражданства для того, чтобы пользоваться социальными, пенсионными и другими льготами, которые установлены в разных странах. Мотивируют правонарушители свои действия тем, что не успели или забыли сообщить о факте приобретения иностранного гражданства в органы внутренних дел», — рассказала старший инспектор миграционной службы отдела полиции Железинского района Павлодарской области Анастасия Склярова.

Стоит отметить, что с начала года только в Железинском районе за двойное гражданство привлечено к административной ответственности 46 лиц. А 54 гражданам зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан.