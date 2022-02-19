46 актюбинцев получали двойную пенсию

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Факты получения двойных пенсионных выплат из Казахстана и России выявили в Актобе при сверке данных пенсионных фондов двух стран. Об этом рассказали в ходе брифинга в РСК представители госкорпорации «Правительство для граждан» и департамента комитета по труду, соцзащите и миграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя департамента Комитета по труду, социальной защите и миграции Нурлана Мажитова, выявлено 46 актюбинцев, которые получали пенсии как в России, так и в Казахстане одновременно. К примеру, в возрасте 60 лет они выехали в Россию и им назначили пенсию там, а в 63 года обратились по месту жительства в Казахстане и оформили себе вторую пенсию, скрыв наличие первой пенсии.

«После распада Союза между странами СНГ было подписано соглашение, гарантирующее права граждан на пенсионное обеспечение, где оговорено, что назначение пенсий проводится по месту жительства. В случае, когда граждане переезжают в другую страну, пенсия по месту жительства приостанавливается.

В 2019 году началась проверка выплат между «Правительством для граждан» РК и Пенсионным фондом РФ. В Актюбинской области было выявлено 46 человек, которые получали пенсию и на территории РФ, так и на территории РК. Все они получали в разное время разные суммы. Кто-то пять лет получал двойную пенсию, а кто-то - 12-13 лет.

При выявлении такого факта пенсия в Казахстане приостанавливается, ведется работа по возврату бюджетных денег.

С 2020 года мы ведем работу с выявленными случаями. Шесть человек согласились вернуть пенсии в досудебном порядке, и с 2022 года их пенсии будут возобновлены в Казахстане. По остальным 40 лицам будет принудительный возврат по решению суда», - отметил Н. Мажитов.

По словам замдиректора «Правительства для граждан» Самал Нугмановой, шестеро пенсионеров вернули деньги в общей сумме 17-18 млн тенге.



