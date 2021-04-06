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    09:30, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    456 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 28 333 человека (27 330 КВИ+ и 1 003 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 243 пациента, на амбулаторном уровне – 18 090 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram–канал Минздрава РК.

    «Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 456 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 132 пациента; на аппарате ИВЛ – 77 пациентов», - говорится в сообщении ведомства.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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