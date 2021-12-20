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456 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
20 Декабря 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 456 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 98,
город Алматы - 30,
Акмолинская область - 69,
Алматинская область - 5,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 35,
Западно-Казахстанская область - 1,
Карагандинская область - 113,
Кызылординская область - 2,
Павлодарская область - 41,
Северо-Казахстанская область - 46,
Туркестанская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане - 953206.
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