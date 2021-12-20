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456 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

20 Декабря 2021 08:15
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456 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 456 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 98,

город Алматы - 30,

Акмолинская область - 69,

Алматинская область - 5,

Атырауская область - 5,

Восточно-Казахстанская область - 35,

Западно-Казахстанская область - 1,

Карагандинская область - 113,

Кызылординская область - 2,

Павлодарская область - 41,

Северо-Казахстанская область - 46,

Туркестанская область - 11.

Итого выздоровевших в Казахстане - 953206.

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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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