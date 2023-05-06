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    $455 млн составил внешнеторговый оборот Атырауской области с КНР за три месяца

    6 Мая 2023, 18:36

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Внешнеторговый оборот Атырауской области с КНР в первом квартале 2023 года составил 4557 млн долларов. Об этом сообщила и.о. руководителя управления индустриально-инновационного развития Атырауской области Карылгаш Бекбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внешнеторговый оборот Атырауской области с Китаем за январь-март 2023 года составил 455,7 млн долларов США. Это 115% к аналогичному периоду 2022 года. Из них экспорт составил 434,9 млн долларов США (113%), импорт – 20,8 млн долларов США (155%). Из Атырауской области в Китай экспортируются нефть, газ, нефтяной кокс и битум. Импортируемые товары включают трубы, одежду, ткани из синтетических волокон, ковры, текстильные материалы. На сегодняшний день в Атырауской области зарегистрировано 43 предприятия с участием китайского капитала»,- сообщила Карылгаш Бекбаева.

    В Атырауской области запущен один из крупнейших проектов страны с участием китайского капитала - ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» по выпуску полиэтилена.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экономика Китай
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