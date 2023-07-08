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    450 гектаров тростниковых зарослей горят на побережье Каспия

    8 Июля 2023, 15:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Площадь возгорания тростниковой растительности на побережье Каспийского моря в Атырауской области достигла 450 га, из них 50 га горят открытым огнём. Накануне сообщалось о 20 гектарах площади пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тушение осуществляляется силами и средствами ДЧС Атырауской области и ГПР»Ақ Жайық«. Сегодня для борьбы с огнем привлечен вертолет МИ-8 с водосливным устройством ВСУ-5. Он прибыл из города Кызылорды. В тушении пожара участвуют 38 сотрудников, 6 единиц техники ДЧС Атырауской области, 28 сотрудников, 9 единиц техники и 4 мотопомпы ГПР»Ак Жайык«»,- сообщает пресс-служба ДЧС области.

    Фото: Майя Жумаханова

    Тушение осложняется сильно заболоченной местностью.

    Как сообщалось ранее, вечером 6 июля поступило сообщение в ДЧС о возникновении пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря. Пожар начался в пригородном Кенузекском сельском округе.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия МЧС Пожар
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