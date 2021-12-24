450 детей из ВКО получили новогодние подарки от Президента и акима ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Новый год – долгожданный праздник для детей, время чудес и исполнения желаний. Доброй традицией стало организовывать для маленьких жителей области праздник и дарить подарки в канун самого волшебного праздника от имени Президента страны и акима области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр .

К сожалению, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией второй год подряд новогодние ёлки проводятся в формате поздравления и вручения подарков, без концертных мероприятий. Но ощущение настоящего праздника и новогоднего волшебства подарить детям, которым необходимы особая забота и внимание, всё же удалось.

Сюрпризы, поздравления и, конечно, встреча с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой были подготовлены для 450 детей области. Это ребята в возрасте от 9 до 13 лет, не имеющие родителей или оставшиеся без их попечения, дети из малообеспеченных и многодетных семей, с особыми образовательными потребностями, а также одарённые ребята, добившиеся успехов в учёбе, спорте, творчестве или общественной жизни.

Подарки от самого Президента страны Касым-Жомарта Токаева вручили 200 юным восточноказахстанцам, от имени акима области Даниала Ахметова – 250 детям.

Главные сказочные персонажи привнесли в дома ребят атмосферу праздника, порадовав их тёплыми поздравлениями и новогодними подарками. Мальчики и девочки получили из рук главных волшебников книгу, ноутбук и много сладостей. Как и полагается, посещение детей прошло с соблюдением строгих санитарных норм.

По словам ребят, это был приятный сюрприз под Новый год.

Своими эмоциями делится одиннадцатилетняя воспитанница школы-интерната «Ақ ниет» Рита Мышеловская:

– Это настоящее новогоднее чудо! Меня весело поздравили с наступающим праздником, вручили подарки. От имени своих сверстников хочу пожелать всем здоровья. Пусть никто не болеет. Спасибо нашему Президенту за подарки. Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы ваши мечты сбылись, как сбылась моя!

Томалай Мұстахим – дедушка из села Герасимовка Уланского района. Его внука Мүбәрәка Мұстахима тоже поздравили от имени Президента.

– Мой внук получил огромные впечатления от подарков с поздравлениями. Я вижу его искренние и глубокие эмоции, большую радость. Спасибо Президенту Казахстана и акиму области за заботу о наших детях! – поблагодарил дедушка мальчика.