Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    45 свертков с наркотиками изъяли у жителя Талдыкоргана

    2 Апреля 2023, 21:18

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Общий вес изъятого наркотика составил 21,19 грамм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    Подозреваемого задержали в ходе мероприятий в одном из микрорайонов Талдыкоргана. При личном досмотре у 18-летнего молодого человека обнаружили 45 свертков α-PVP-пирролидиновалерофенона, относящегося к виду синтетических наркотиков.

    «Общий вес изъятого составил 21,19 грамм, что является особо крупным размером. С начала года из незаконного оборота удалось изъять около 2,5 кг синтетических наркотиков», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жетысуской области Мурат Жумабаев.

    Расследование проводится по части 4 статьи 296 УК РК.

    Ранее более 100 килограммов наркотиков обнаружили полицейские в гараже у 40-летнего жителя Актобе.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью МВД РК Регионы Борьба с наркотиками Жетысуская область Талдыкорган
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    Коноплю выращивал на балконе житель Актюбинской области
    Сотрудника полиции осудили в Актюбинской области за сбыт психотропных веществ
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане