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    45 сотрудников полиции получили телесные повреждения в ходе беспорядков в Шымкенте

    9 Января 2022, 11:15

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 45 сотрудников полиции получили телесные повреждения в ходе беспорядков в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи со сложившейся ситуацией в городе Шымкенте в целях предотвращения беспорядков и обеспечения безопасности горожан, сотрудники полиции работают в усиленном круглосуточном режиме. Кроме того, были задействованы солдаты Национальной гвардии и Министерства обороны, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. К ним на помощь пришли около тысячи жителей города. Выражаю огромную благодарность гражданам, оказавшим поддержку в этот период», - сказал начальник департамента полиции Шымкента.

    По информации ведомства, в ходе несения службы 45 сотрудников получили различные телесные повреждения. Из них два сотрудника с тяжелыми ранениями находились в реанимационном отделении больницы и сейчас переведены в палаты специального наблюдения.

    «Несмотря на полученные травмы, все эти сотрудники по собственному желанию вновь приступили к своей службе для обеспечения спокойствия жителей. Раненым полицейским на месте службы оказывается медицинская помощь. В настоящее время ситуация в городе Шымкент стабильная. Территория города полностью находится на контроле сотрудников правоохранительных органов, проводятся мероприятия по недопущению правонарушений. Выражаю доверие и призываю жителей города строго соблюдать требования комендантского часа», - обратился к горожанам Ералы Жумаханбетов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Шымкент ЧП-2022
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