Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    45 российских туристов эвакуированы с трассы в Акмолинской области

    25 Февраля 2023, 00:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за непогоды с трассы в Акмолинской области были эвакуированы в пункты обогрева 45 туристов из Российской Федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, из-за ухудшения погодных условий 24 февраля 2023 года с 60-го км автодороги республиканского значения «Жаксы-Есиль-Бузулук» из пассажирского автобуса были эвакуированы 45 человек, среди которых были и трое детей. Эвакуацию осуществляли спасатели совместно с местными исполнительными органами и полицейской службой.

    Как оказалось, автобус вез 45 туристов и сопровождающего в Астану. Но в связи с непогодой и ограничением движения транспортное средство осталось на заснеженной трассе.

    «Мы, группа туристов из городов Челябинска и Екатеринбурга, двигались в направлении города Астаны в турпоездку. Но в связи с погодными условиями были вынуждены остановиться. Нам была оказана поддержка сотрудниками МЧС, патрульной полиции и акимата Есильского района. Выражаю огромную благодарность от себя лично и от всей своей группы за оказанную поддержку. Большое всем спасибо», – отметила одна из эвакуированных.

    Все эвакуированные были размещены в пункт обогрева в Детский интернат при КГУ ОСШ им. С. Серикова. Для гостей Казахстана было организовано горячее питание, оказана вся необходимая помощь.

    Спасатели региона в очередной раз призвали жителей и гостей Акмолинской области при получении СМС-уведомлений о закрытии дорог не выезжать в путь.

    Фото: пресс-службы ДЧС Акмолинской области

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Происшествия Видео ДЧС Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ежегодно 700 автобусов будут обновлять в рамках льготного автокредитования в Казахстане
    Почему в Казахстане запустили кредитование автобусов вместо автокредитования
    Пассажирские автобусы будут приобретаться в Казахстане по программе льготного автокредитования
    Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге