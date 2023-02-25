45 российских туристов эвакуированы с трассы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за непогоды с трассы в Акмолинской области были эвакуированы в пункты обогрева 45 туристов из Российской Федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, из-за ухудшения погодных условий 24 февраля 2023 года с 60-го км автодороги республиканского значения «Жаксы-Есиль-Бузулук» из пассажирского автобуса были эвакуированы 45 человек, среди которых были и трое детей. Эвакуацию осуществляли спасатели совместно с местными исполнительными органами и полицейской службой.

Как оказалось, автобус вез 45 туристов и сопровождающего в Астану. Но в связи с непогодой и ограничением движения транспортное средство осталось на заснеженной трассе.

«Мы, группа туристов из городов Челябинска и Екатеринбурга, двигались в направлении города Астаны в турпоездку. Но в связи с погодными условиями были вынуждены остановиться. Нам была оказана поддержка сотрудниками МЧС, патрульной полиции и акимата Есильского района. Выражаю огромную благодарность от себя лично и от всей своей группы за оказанную поддержку. Большое всем спасибо», – отметила одна из эвакуированных.

Все эвакуированные были размещены в пункт обогрева в Детский интернат при КГУ ОСШ им. С. Серикова. Для гостей Казахстана было организовано горячее питание, оказана вся необходимая помощь.

Спасатели региона в очередной раз призвали жителей и гостей Акмолинской области при получении СМС-уведомлений о закрытии дорог не выезжать в путь.

Фото: пресс-службы ДЧС Акмолинской области