45 новых туристских маршрутов появятся в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Тысячи памятников истории и культуры, интереснейшие природные и архитектурные объекты, достойные внимания туристов, занесенные в список объектов ЮНЕСКО, имеющих мировое значение, находятся на территории жамбылского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О работе, проделанной в сфере туризма Жамбылской области в 2020 году и планах по привлечению туристов на 2021 год, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал исполняющий обязанности руководителя управления туризма акимата региона Жомарт Хажы.

- Жомарт Жайнакович, расскажите, пожалуйста, о работе областного управления туризма в 2020 году. Были ли какие-то проблемы с введенным чрезвычайным положением из-за ковидной ситуации в мире?

- Жамбылская область является одним из самых интересных и привлекательных регионов страны с большим количеством древних памятников и потенциалом для развития туризма. Несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, в нашей области наблюдается положительная динамика роста туристских потоков. В настоящее время по области функционируют 180 гостиниц, 434 пункта питания, 7 санаториев, 15 мест отдыха, 11 детских оздоровительных лагерей, 47 туристских организаций, 78 ремесленников и 25 субъектов транспорта.

- Куда чаще всего ездят отдыхать жамбылцы и гости региона?

- В нашем регионе имеется широкий перечень мест, привлекательных для туристов. Это озера Балхаш и Биликуль, ущелья Коксай и Макбал, заповедные места Аксу-Жабаглы, Меркенское нагорье, поймы рек Талас и Шу, экзотика Жуалов, древние святыни Тектурмас и Акыр-Тас, древние мавзолеи Айша-биби, Бабаджа-хатун и Карахан. В числе находящихся на территории Жамбылской области бесценных памятников минувшей истории называют городище Атлах, место крупнейшего сражения между арабами и китайцами, а также городища Аклахум, Нижний Барысхан. Привлекают туристов живописные урочища Карасай, Тамдысай и Бота-Майнак с петроглифами, а также наскальные изображения урочища Маймак в Жуалынском районе.

- Как управление собирается развивать туризм в области в новом году?

- По поручению акима области Бердибека Сапарбаева управлением разработан «Стратегический план развития туризма Жамбылской области на 2020 - 2022 годы». Этот план определил нам основные задачи на ближайшие годы. Как известно, для развития туризма, прежде всего, необходимо улучшить инфраструктуру. Первое направление стратегического плана направлено на развитие инфраструктуры туризма. Вторая задача – модернизация материально-технической базы туризма. Третье – разработка мер, каким образом привлечь инвесторов по активизации строительства новых объектов туризма. Дальнейшая цель – популяризация туристского бренда области на республиканском и международном уровнях. Словом, у нас есть четкий план мероприятий. Планируется строительство инфраструктуры, повышение имиджа 65 туристских объектов и, конечно же, привлечение инвестиций в туристские проекты.

- Построить объект это одно, но надо же еще и благоустроить его? Обновить дороги, озеленить местность…

- Безусловно, среди первоочередных задач стоит работа по благоустройству туристских объектов и созданию условий для приема туристов. На 20-ти историко-культурных объектах установлены информационные стенды на трех языках, размещены топчаны, скамейки, урны. Составлены дефектные акты автодорог, которые ведут к мавзолеям «Биназар», «Кырбас», «Куралай Сулу». Уже разработана проектно-сметная документация строительства автодороги, ведущей к городищу Баласагун в Шуском районе. В следующем году ожидается ввод ее в эксплуатацию. Дальше планируем только улучшать современную туристскую инфраструктуру.

- Как много у нас в регионе памятников культуры?

- В области находятся 3 441 памятников, из них 25 - республиканского значения, 3 416 - местного значения. Имеется более двухсот городищ. В Таразе насчитывается 119 памятников истории и культуры. В этом году количество основных туристских объектов увеличилось с 37 до 65, разработано 45 новых туристских маршрутов. Ожидается что у нас будет гораздо больше гидов-экскурсоводов, которые будут оказывать экскурсионно-информационные, организационные услуги туристам. Это возможно благодаря меморандуму между акиматом Жамбылской области и местными вузами, так как они сотрудничают в сфере туризма.

Также мы планируем проведение различный туристических мероприятий. Это международная конференция «Көктем көркі – қызғалдақ», «National Fest», «Etno tour», экологический тур «Tabigat tour» в меркенское урочище Кумбель, «Джип-сафари», фотовыставка и фотоэкспедиция, международный фестиваль «Көшпенділер», международная выставка ремесленников «Тараз – город ремесленников», международная выставка «Ancient Taraz 2021», автобусные туры для детей.

В ближайшие три года поток иностранных и отечественных туристов должен увеличиться не менее чем на 20%. Надеемся, что эти мероприятия привлекут в нашу область больше туристов и создадут дополнительные рабочие места.

В соответствии с поручением акима области Бердибека Сапарбаева в результате проведенной работы по оформлению государственного акта землеустройства на 3 001 историко-культурных памятниках документально оформлен 21 объект в Жамбылском, Жуалынском, Рыскуловском, Кордайском районах и городе Таразе.

- Участвует ли местный бизнес в развитии инфраструктуры туризма в регионе?

- С нашей стороны мы обязаны создавать условия для стимулирования представителей бизнеса, готовых вкладывать материальные ресурсы в долгосрочные проекты. На территории области вдоль автомобильных дорог республиканского значения расположены 63 придорожных объекта сервиса, из них на сегодня 35 объектов соответствуют требованиям Национального стандарта Республики Казахстан. По 28 объектам продолжается работа по приведению их в соответствие. По итогам прошлого 2020 года восемь объектов приведено в соответствие требованиям национального стандарта.

Кроме того, запланировано строительство восьми сервисных комплексов вдоль транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай в Кордайском, Рыскуловском, Меркенском и Жуалынском районах.

- А что нового можно будет посмотреть в Жамбылской области? Появятся ли какие-то новые объекты?

- В последние несколько лет в нашем регионе реализуются три крупных туристских инвестиционных проекта, масштабные и значимые для области. Это горнолыжный курорт «Каралма», расположенный в Жуалынском районе, историко-этнокультурный комплекс «Тектурмас» и этнокультурный комплекс «Коне Тараз», находящиеся на территории города Тараза.

Кроме того, ведутся работы по открытию туристского комплекса «Коксай» (4,1 млн. тенге), базы отдыха «Асем» (300 млн. тенге), агротуристской базы «Алтын Булак» (1 млрд. тенге), этноаул «Қазақ хандығы» (500 млн. тенге). Привлекаем инвесторов по открытию туристских центров отдыха на побережье источника «Аулие бастау» (200 млн. тенге) и озера «Тас-Коль» (200 млн. тенге).

Также сейчас можно посмотреть пять интереснейших исторических памятников, находящихся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Наша главная цель – поднять имидж этих объектов. Для этого мы разрабатываем план имиджевых мероприятий, обновили мобильное приложение «TarazTour». Эти объекты должны стать визитной карточкой региона. Отметим, что мобильное приложение предоставляет каждому пользователю мобильного телефона полную информацию о туристском потенциале и туристских возможностях области, как на казахском, так и на русском, английском, турецком и китайском языках. До конца этого года QR-коды будут установлены на 86 основных туристских объектах области. В рамках эталонного стандарта Республики Казахстан «Умный город» в Дорожную карту реализации мероприятий по Жамбылской области «Развитие бизнеса и туризма» включены три проекта, в том числе «2GIS», «Smart киоск», «Smart bus». До конца года в районе этнокультурного комплекса «Коне Тараз» и мавзолея «Айша-биби» будут установлены два «Smart киоска».

Подводя итоги 2020 года, хочу сказать, что в прошлом году управлением туризма организовано 15 онлайн-мероприятий, 2 выставки и 1 джип-тур по привлечению туристских потоков через рекламу туристского потенциала региона. Для реализации рекламно-имиджевой стратегии на государственном уровне публикуется и распространяется среди потенциальных туристов рекламная продукция на казахском, русском и английском языках – это видеоролики, сувениры, журналы, открытки, буклеты и другое.

- Спасибо за беседу!

Отметим, на территории Жамбылской области находятся тысячи памятников истории и культуры. В их числе 844 памятника археологии, 111 - истории, 97 - архитектуры, 28 - монументального искусства. Пять исторических объектов Жамбылской области включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - городища Актобе (Степнинское), Кулан, Орнек, Костобе, а также дворцовый комплекс Акыртас. Главным приоритетом развития туризма в регионе сегодня является проект археологического парка «Древний Тараз» - исторический памятник республиканского значения. Здесь продолжаются полномасштабные археологические раскопки и научные исследования городища древнего Тараза, бывшего важным звеном на Великом Шелковом пути. На исходе минувшего года в Таразе открылся этнокультурный комплекс «Шахристан». А на территории древнего исторического памятника Тектурмас создан этно-исторический комплекс, возведен памятник «Аулие-Ата» - Карахан, открытие которого было приурочено к празднованию 80-летия Жамбылской области.