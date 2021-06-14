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      Северо-Казахстанская область

    45 нарушений прав предпринимателей пресекли в СКО

    14 Июня 2021, 21:42

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуроры пресекли нарушения прав предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорного органа, с начала года удалось защитить права 84 субъектов бизнеса. В рамках работы мобильных групп пресечено 45 нарушений прав предпринимателей.

    «Выявлены три проверки, которые проведены органами государственных доходов в нарушение требований Указа Президента РК по вопросу наличия товарно-транспортных накладных на импортируемые товары и постановки на регистрационный учет в налоговых органах. Внесены акты надзора, к различным видам ответственности привлечены 9 должностных лиц», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

    В надзорном органе напомнили об объявленном Главой государстве моратории на проверки малого бизнеса.

    «Защита прав предпринимателей является одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Генпрокуратура
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