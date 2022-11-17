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    45 млн тенге, $9 тысяч и украшения с бриллиантами украл любовник у астанчанки

    17 Ноября 2022, 12:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 61-летняя астанчанка стала жертвой крупной квартирной кражи. С заявлением о пропаже 45 млн тенге, 9 тысяч долларов США и ювелирных изделий с бриллиантами женщина обратилась в столичное управление полиции Алматинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские установили, что ценности и денежные средства похитил близкий знакомый женщины. Со слов потерпевшей, с мужчиной она познакомилась в апреле этого года. Он периодически навещал подругу, во время очередного свидания похитил ценности.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские в Павлодарской области задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в краже, который дал признательные показания.

    Со слов вора, похищенные золотые украшения, а именно бриллиантовый комплект и кольцо с драгоценным камнем, он сдал в ломбард, а денежные средства проиграл в игровых автоматах. По факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК. Также установлено, что подозреваемый в 2013 году был осужден за совершение аналогичного преступления. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.
    Астана Павлодарская область Борьба с преступностью МВД РК
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