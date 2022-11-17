45 млн тенге, $9 тысяч и украшения с бриллиантами украл любовник у астанчанки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 61-летняя астанчанка стала жертвой крупной квартирной кражи. С заявлением о пропаже 45 млн тенге, 9 тысяч долларов США и ювелирных изделий с бриллиантами женщина обратилась в столичное управление полиции Алматинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские установили, что ценности и денежные средства похитил близкий знакомый женщины. Со слов потерпевшей, с мужчиной она познакомилась в апреле этого года. Он периодически навещал подругу, во время очередного свидания похитил ценности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские в Павлодарской области задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в краже, который дал признательные показания.

Со слов вора, похищенные золотые украшения, а именно бриллиантовый комплект и кольцо с драгоценным камнем, он сдал в ломбард, а денежные средства проиграл в игровых автоматах. По факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК. Также установлено, что подозреваемый в 2013 году был осужден за совершение аналогичного преступления. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.



