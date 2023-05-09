45 лет поисковому отряду «Мемориальная зона»: определена фронтовая судьба 3224 бойцов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 45 лет назад аспиранты-энтузиасты решили создать отряд по поиску останков бойцов и солдат, которые сражались на поле боя в Великой Отечественной войне. Отряд по сей день действует непрерывно, а основоположники отряда воспитали не одно поколение энтузиастов, которые с особым интересом искали и находили останки солдат. За это время определена фронтовая судьба 3224 бойцов. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» один из основателей отряда Майдан Кусаинов рассказал о том, как создавался отряд, какая работа была выполнена и что подтолкнуло аспирантов начать поиски солдат.

Как правило, такими работами занимается целая комиссия на государственном уровне. Однако в этом случае поисками занялись аспиранты Ленинградского инженерно-строительного института.

«45 лет назад, 10 мая 1978 года, после празднования дня Победы, в общежитии аспирантов Ленинградского инженерно-строительного института собрались аспиранты-земляки из города Целинограда Казахской ССР - я, Сергей Бономанко и Валентина Сапожникова. Я им рассказал о своих впечатлениях после посещения Синявинских болот и высот, где осенью 1941 года казахстанская акмолинская 310-я стрелковая дивизия первой пыталась пробить замкнутое кольцо блокады Ленинграда. Всюду следы ожесточенных сражений, словно война только отгремела. Траншеи, блиндажи, бомбовые и снарядные воронки, а по траншеям - свежие раскопы мародеров и трофейщиков, разбросанные останки бойцов и командиров. О черной работе мародеров я знал еще с 1972 года, посетив былые поля сражений под Севастополем и Киевом. А на Синявинских болотах и высотах шрамы земные были страшнее. Везде, где бы я ни шел, каски наши и немецкие, разбитые орудия, обломки брони танков, винтовки и автоматы и тысячи, сотни тысяч гильз от винтовок и автоматов и ни одной не то что братской, даже одиночной могилы. То, что нет ни одной могилы, а только следы ожесточенных сражений, сильно потрясли моих земляков. Сергей Бономанко предположил, что братские и одиночные могилы есть, только деревянные обелиски от времени сгнили. Не может быть, чтобы наши не хоронили погибших бойцов и командиров. Так мы решили провести разведку на былых полях сражений и попытаться обнаружить следы братских и одиночных могил», - рассказал Майдан Кусаинов.

Таким образом, Майдан Кусаинов, Сергей Бономанко и Валентина Сапожникова поехали на электричке до станции Апраксин и оттуда пешком по Синявинским болотам и высотам.

«По карте-схеме, нарисованной моим отцом, замполитом роты 1082 стрелкового полка 310-й стрелковой дивизии и его однополчанами, прошли по боевым позициям у бывших деревень Тортолово, Гайтолово и Гонтовая Липка. Всюду следы ожесточенных сражений, а по окрестностям гремели выстрелы из винтовок, автоматов и временами рокот пулемета и даже взрывы гранат и снарядов. Словно война продолжается. Встретили трех подростков. У каждого - немецкая винтовка М-98К. На нас они не обращали внимания и стреляли по каскам, расставленным на брустверах траншей. К вечеру мы прошли более 10 километров, но следов братских могил не обнаружили и только в одном месте нашли жестяную звездочку и грунт осевшей могилы и поняли, что это и есть утерянная после войны братская могила: и холмик осел и деревянная пирамидка сгнила, и только по жестяной звездочке определили, что это братская могила. Значит нужны послевоенные аэрофотосъемки Синявинских болот и высот, по которым можно определить местоположения братских могил. На обратном пути в бывшей деревне Тортолово сняли размеры металлического каркаса, на котором был фанерный информационный щит с информацией о воинских соединениях, сражавшихся в урочище Тортолово. Щит сгорел, и хорошо, что я сделал фотографию места при первом посещении Тортолова. Решили в мастерских ЛИСИ изготовить обелиск из листовой стали, на котором вырезали газорезом текст», - поделился Майдан Кусаинов.

Майдан Кусаинов родился 17 апреля 1943 года в семье военного комиссара Нуринского района Карагандинской области в селе Киевка. Его отец Кусаинов Комек Койманович, фронтовик, после тяжелого ранения на Синявинских болотах под Ленинградом, без левой ноги, был комиссован летом 1942 года. Назначен военным комиссаром Нуринского района, готовил маршевые роты для пополнения действующей армии. Мать, Шаким, работала учительницей в сельской школе. Сам Майдан Кусаинов – кандидат технических наук, профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, почетный работник образования РК, почетный строитель РК, личность Петербурга, командир поискового отряда «Мемориальная зона».

Так, поздним вечером вернувшись в общежитие, аспиранты до глубокой ночи обсуждали планы поискового отряда. Они решили изучить боевую историю Синявинских болот и высот в урочищах Тортолово, Гайтолово, Гонтовая Липка, определить из архивных документов координаты братских могил и списки похороненных, установить обелиски на братских могилах с именами похороненных, выполнить реконструкцию фортификационных сооружений.

«Мы решили создать штаб подготовки экспедиций по обустройству былых полей сражений. Направление новой для аспирантского сообщества работы назвали «Научно -практическая деятельность по созданию мемориальных комплексов на Синявинских болотах и высотах». Почему наше исследование относится к научно-практической деятельности? Потому что все аспиранты – научный цвет СССР, и это уже само по себе уникально. Я, Сергей Бономанко и Валентина Сапожникова обсуждали статус предстоящих возведению на Синявинских болотах и высотах обелисков, памятных знаков и реконструкции фортификационных сооружений. Назвать это мемориальным комплексом язык не поворачивался. Ведь все это надо возводить на громадной территории среди болот и высот. Когда мы прикинули площадь этой территории, то она оказалась более — 120 квадратных километров. Пробовали сравнить это с Бородинским полем, Мамаевым курганом, Малаховым курганом и с Верденом — нет, не сравнимо, как по площади, так и по разнообразию элементов. Сергей Бономанко предложил назвать «Заповедная зона». Я уточнил «Заповедно — мемориальная зона», а Валентина Сапожникова предложила убрать слово «заповедная», и все единогласно решили, что это будет «Мемориальная зона», - рассказал командир отряда.

Первую поисковую экспедицию аспиранты и стажеры ЛИСИ (Ленинградский инженерно — строительный институт) запланировали на 9 мая 1979 года, чтобы установить обелиск «Факел- знамя», который спроектирован архитектором- аспирантом Булатом Каракбаевым из Алматы. Так началась научно-практическая деятельность поискового отряда «Мемориальная зона» 1-го аспирантского формирования.

«Мы тогда не знали, что создали в ЛИСИ первый в СССР поисковый отряд, что документально подтверждено в первой главе моей книги. Ведь официально и документально поисковое движение СССР возникло в 1988 году на Калужском сборе, а мы в ЛИСИ создали поисковый отряд в 1978 году. То есть, на 10 лет раньше, и ходило в экспедиции до 90 аспирантов и стажеров, да еще к аспирантам примкнул поисковый отряд мастеров и рабочих крупнейшего в Ленинграде производственного объединения «Звезда», и это уже поисковое объединение. После завершения учебы в аспирантуре ЛИСИ мы вернулись в ЦИСИ (Целиноградский инженерно - строительный институт). Продолжить поисковые экспедиции на Синявинские болота и высоты не могли, так как не было в бюджете института денег на это. Однажды осенью 1988 года, в ходе уборки картошки на полях совхоза «Октябрь» ко мне подошли секретарь Комитета комсомола ЦИСИ Сергей Хорошун и председатель студенческого профкома Владимир Стакаев. Они предложили создать студенческий поисковый отряд и финансировать ее деятельность на деньги, заработанные студентами на сельхозработах. С этого началось создание поискового отряда «Мемориальная зона» - 2-го уже студенческого формирования в ЦИСИ. С включением ЦИСИ в Евразийский университет, который стал в начале 2000-х годов Национальным, поисковый отряд действует в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева по сей день», - отметил Майдан Кусаинов.

Таким образом первый в СССР поисковый отряд был создан в 1978 году аспирантами ЛИСИ Майданом Кусаиновым, Сергеем Бономанко и Валентиной Сапожниковой, а поисковый отряд второго студенческого формирования создан Сергеем Хорошуном и Владимиром Стакаевым.

«В этом году поисковому отряду «Мемориальная зона» - 45 лет. Этот отряд непрерывно действует вот уже более четырех десятков лет. За это время определена фронтовая судьба 3224 бойцов и командиров. За 45 лет на Синявинских болотах и высотах (под Санкт-Петербургом) создана первая в Европе мемориальная зона «Надежда», общей площадью более 120 квадратных километров, где проложены три маршрута, общая протяженностью 54 километра. На этой мемориальной зоне установлены дорожные указатели у памятных узлов обороны, братских могил, полковых и дивизионных кладбищ, найденных нашим отрядом. Возведены обелиски на найденных братских могилах, и один из них установленный нами у озера Синявинское «Звёзды-Журавли» представляет вырывающиеся из земли красные звезды, которые в вышине постепенно трансформируются в белых журавлей, на звездах высечены имена 77-и бойцов и командиров- акмолинцев. Наш обелиск признан петербуржцами гениальным для братских могил, и я горжусь тем, что явлюсь соавтором обелиска «Звезды –Журавли». Также мы издали путеводитель по мемориальной зоне», - поделился командир отряда.

За эти 45 лет существования отряда школу поискового движения прошли более 200 студентов, ставшие известными в стране государственными и общественными деятелями, специалистами, предпринимателями, журналистами, писателями и поэтами, истинными патриотами Отечества.

В рамках конструктивной военной истории, разработанной впервые Майданом Кусаиновым, были проведены масштабные и яркие исторические реконструкции проводов на фронт четырех дивизий, сформированных в Акмолинске: 310-й, 387-й, 42-й стрелковых дивизий и 106-й кавалерийской дивизии, реконструкция возвращения победителей 9 мая.

За все это время своей исследовательской деятельности Майдан Кусаинов издал ряд книг: «Тайны Синявинских болот и высот», мемориальная зона «Надежда», «Фронтовая судьба солдата: золотой фонд отечества», «Военная история Казахстана в годы Великой Отечественной войны».