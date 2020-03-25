Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      История Казахстана

    45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

    25 Марта 2020, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 25 марта 1945 года, шел 1373-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

    Восточно-Прусская операция (1945). Войска 3-й и 31-й армий 3-го Белорусского фронта овладели городом Хейлигенбейлем. Остатки немецких войск скопились на небольшом прибрежном плацдарме шириной в 13 километров и глубиной от 2 до 5 километров. Немецкое командование спешило вывезти морем часть сил из небольшого приморского городка Розенберга, но к нему уже прорвались войска 28-й армии генерала А.А. Лучинского.

    Восточно-Померанская операция. В ночь на 25 марта войска 70-й армии совместно с 3-м гвардейским танковым корпусом и частью сил 49-й армии 2-го Белорусского фронта ночным штурмом прорвали последнюю линию укреплений противника в стыке между Данцигом и Гдыней, и в 6 часов утра ворвались в Цоппот, очистили от врага город и завязали бои за предместье Данцига — Олива.

    Братиславско-Брновская наступательная операция. Началась Братиславско-Брновская наступательная операция войск 2-го Украинского фронта, продолжавшаяся до 5 мая.

    С 20 по 25 марта 40-я советская и 4-я румынская армии ликвидировали плацдарм противника на левом берегу реки Грон и освободили город Банска-Бистрица.

    25 марта после мощной артиллерийской подготовки 53-я и 7-я гвардейская, 1-я румынская армии, а также 1-я гвардейская конно-механизированная группа форсировали реку Грон, захватили плацдарм на ее правом берегу и начали развивать наступление вдоль левого берега Дуная в общем направлении на Братиславу

    С 21 по 25 марта на рубеже Комаром — Кишбер противник предпринимал непрерывные контратаки, пытаясь не допустить продвижения войск 2-го Украинского фронта в направлении на Дьер.

    Венская операция. К 25 марта войска 3-го Украинского фронта продвинулись вперед на 40 - 80 километров, овладели городами Мор, Варпалота, Веспрем и вышли на рубеж Папа — Девечер — Печель.

    Кроме того, войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 25 марта овладели городом Хайлигенбайль.

    На Гданьском (Данцигском) направлении советские войска, преодолевая сопротивление противника, овладели пригородом Гданьска (Данцига) — Олива…

    Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали сильную оборону немцев в горах Вэртэшхедьшэг западнее Будапешта, разгромили группу немецких войск в районе Естергома и продвинулись вперед на 45 километров.

    Севернее озера Балатон советские войска, продолжая наступление, овладели городом и железнодорожной станцией Варошлед.

    25 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 45 дней…

    46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

    47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

    48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

    49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

    50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

    51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

    52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

    53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

    54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

    55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

    56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

    57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

    58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

    59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

    60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

    61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

    62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

    63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

    64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

    65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

    66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

    67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

    68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

    69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

    70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

    71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

    72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

    73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

    74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

    75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань


    Автор:

    Ринат Дусумов

    История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата
    Новости по теме
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    4 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    5 В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец