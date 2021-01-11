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    45 детей появились на свет в день парламентских выборов в ВКО

    11 Января 2021, 16:13

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Очередные парламентские выборы – важный этап в развитии независимого Казахстана. 10 января навсегда войдёт в историю страны как день консолидации, единения и согласия казахстанцев. Для 45 восточноказахстанских семей день выборов ознаменовался еще одним событием - рождением малыша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО .

    Семья Айгуль Мейрамбаевой теперь ежегодно будет праздновать 10 января. Ведь в этот день у нее на свет появился сын. Возможность проголосовать Айгуль была предоставлена в родильном блоке.

    «Это важное политическое мероприятие для всей страны, мы избираем депутатов местных маслихатов и Мажилиса. В этом году своим избирательным правом я воспользовалась в Центре матери и ребенка, это очень удобно, для меня впервые голосование проходит в стенах роддома. Мы с малышом чувствуем себя хорошо, в этот знаменательный день на свет появился наш сын весом 3420 гр. Благодарим за возможность сделать свой выбор, ведь мы голосуем за наше будущее», - делится впечатлениями женщина.

    Всего в этот день в стенах ЦМиРа проголосовало 210 женщин, это не только родильницы и беременные, но и мамы находящиеся по уходу за детьми, получающими стационарное лечение.

    Как отметил директор областного ЦМиР Ермек Омарбеков, избирательное право всем было предоставлено в полном объеме.

    «Я думаю, что это даже несколько символично, – отметил Ермек Сембаевич. – Они отдали голоса за будущее своих детей. День восьмых очередных парламентских выборов, когда мы выбираем тех, кто будет представлять интересы народа в Парламенте РК».

    Добавим, 10 января в ВКО родились 24 девочки и 21 мальчик.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Выборы-2021
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