НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О количестве зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции с летальным исходом в разрезе регионов, по данным за 15 июля, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».

45 человек скончались за сутки от коронавируса в Казахстане, согласно данным на 15 июля, из них: 16 человек - в Нур-Султане, 10 человек - в Карагандинской области, по 5- в Атырауской и Мангыстауской областях, 3 - в Шымкенте, 2 - в ЗКО, по 1 - в Алматы, СКО, Кызылординской и Павлодарских областях.

Как сообщалось ранее, по данным на 15 июля, 12 человек скончались от пневмонии с отрицательным тестом на COVID-19.