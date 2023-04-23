Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    45 человек осуждены по долевому строительству в Астане

    23 Апреля 2023, 08:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начало года столичной прокуратурой внесено пять исков по пяти объектам в интересах 119 дольщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

    «Столичная прокуратура за последние 6 лет в интересах дольщиков внесла 143 иска на общую сумму 104 млрд тенге. Возбуждено 15 уголовных дел, осуждено 45 лиц, 147 привлечено к административным ответственностям. С начало года внесено 5 исков по пяти объектам в интересах 119 дольщиков на общую сумму свыше 1, 4 млрд тенге», - сообщил заместитель прокурора города Астаны Булат Мизанбаев.

    Вместе с тем, органы прокуратуры предупреждают граждан о недобросовестных застройщиках, которые с целью обойти закон,заключают завуалированные договора, называя их: предварительные договора, договора намерений, инвестиций, бронирования и т.д.

    Для привлечения средств граждан, застройщики обязаны заключать договора о долевом участии в жилищном строительстве (ДДУ).

    Лишь в двух случаях застройщик может привлекать деньги дольщиков без ДДУ:

    1) При наличии договора с казахстанской жилищной компанией (КЖК);

    2) При наличии у застройщика разрешения акимата.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Генпрокуратура Строительство Жилье
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские парадзюдоисты заняли второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии
    Столичные полицейские установили находившихся в розыске уголовных преступников
    Свыше тысячи тонн мусора собрали астанчане во время субботника
    Неприятный запах и смог в столице объяснили метеорологи
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров