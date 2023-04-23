45 человек осуждены по долевому строительству в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начало года столичной прокуратурой внесено пять исков по пяти объектам в интересах 119 дольщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

«Столичная прокуратура за последние 6 лет в интересах дольщиков внесла 143 иска на общую сумму 104 млрд тенге. Возбуждено 15 уголовных дел, осуждено 45 лиц, 147 привлечено к административным ответственностям. С начало года внесено 5 исков по пяти объектам в интересах 119 дольщиков на общую сумму свыше 1, 4 млрд тенге», - сообщил заместитель прокурора города Астаны Булат Мизанбаев.

Вместе с тем, органы прокуратуры предупреждают граждан о недобросовестных застройщиках, которые с целью обойти закон,заключают завуалированные договора, называя их: предварительные договора, договора намерений, инвестиций, бронирования и т.д.

Для привлечения средств граждан, застройщики обязаны заключать договора о долевом участии в жилищном строительстве (ДДУ).

Лишь в двух случаях застройщик может привлекать деньги дольщиков без ДДУ:

1) При наличии договора с казахстанской жилищной компанией (КЖК);

2) При наличии у застройщика разрешения акимата.



