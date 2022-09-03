449 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 449 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В разрезе регионов:
в городе Шымкент - 53,
в Жетысуской области - 10,
в ВКО - 24,
в Абайской области - 6,
в ЗКО - 42,
в Карагандинской области - 93,
в Улытауской области - 12,
в Костанайской области - 77,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области - 21,
в Павлодарской области - 42,
в СКО – 61.
Всего в стране выздоровели 1 358 789 человек от COVID-19.