449 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 449 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В разрезе регионов:

в городе Шымкент - 53,

в Жетысуской области - 10,

в ВКО - 24,

в Абайской области - 6,

в ЗКО - 42,

в Карагандинской области - 93,

в Улытауской области - 12,

в Костанайской области - 77,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области - 21,

в Павлодарской области - 42,

в СКО – 61.

Всего в стране выздоровели 1 358 789 человек от COVID-19.