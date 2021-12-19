440 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 72,

в городе Алматы – 27,

в городе Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 48,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 3,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 13,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 87,

в Костанайской области – 44,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 56,

в СКО – 70,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 982 915 случаев.