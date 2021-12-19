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440 человек заболели коронавирусом в Казахстане
19 Декабря 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 72,
в городе Алматы – 27,
в городе Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 48,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 3,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 13,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 7,
в Карагандинской области – 87,
в Костанайской области – 44,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 56,
в СКО – 70,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 982 915 случаев.
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