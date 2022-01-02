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440 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

2 Января 2022 08:15
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440 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 440 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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в городе Нур-Султане - 101,


в городе Алматы - 21,


в городе Шымкент - 0,


в Акмолинской области - 44,


в Актюбинской области - 0,


в Алматинской области - 31,


в Атырауской области - 25,


в ВКО - 28,


в Жамбылской области - 7,


в ЗКО - 0,


в Карагандинской области - 97,


в Костанайской области - 0,


в Кызылординской области – 4,


в Мангистауской области - 2,


в Павлодарской области - 29,


в СКО - 48,


в Туркестанской области - 3.


Всего в стране выздоровело 961 213 человек от COVID-19.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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