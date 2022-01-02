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440 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
2 Января 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 440 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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в городе Нур-Султане - 101,
в городе Алматы - 21,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 44,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 31,
в Атырауской области - 25,
в ВКО - 28,
в Жамбылской области - 7,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 97,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 29,
в СКО - 48,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровело 961 213 человек от COVID-19.
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