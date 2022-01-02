440 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 440 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султане - 101,



в городе Алматы - 21,



в городе Шымкент - 0,



в Акмолинской области - 44,



в Актюбинской области - 0,



в Алматинской области - 31,



в Атырауской области - 25,



в ВКО - 28,



в Жамбылской области - 7,



в ЗКО - 0,



в Карагандинской области - 97,



в Костанайской области - 0,



в Кызылординской области – 4,



в Мангистауской области - 2,



в Павлодарской области - 29,



в СКО - 48,



в Туркестанской области - 3.



Всего в стране выздоровело 961 213 человек от COVID-19.