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    44 уголовных дела расследуется по актам терроризма - Генпрокуратура РК

    13 Января 2022, 19:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Генеральная прокуратура работает над установлением всех причин и деталей «алматинской трагедии» и террористических атак в других регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

    Органами правопорядка принимаются все необходимые меры по выявлению и наказанию участников терактов, полному восстановлению общественной безопасности в стране.

    Особое внимание уделяется расследованию инцидентов, где были человеческие жертвы.

    Общее число по стране устанавливается.

    Каждый факт будет тщательно расследован с дачей соответствующей правовой оценки.

    За правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено 6966 протоколов о возбуждении административных производств, к различным видам административной ответственности привлечено 4918 лиц, в том числе аресту подвергнуто 1978 человек. На 791 человека наложены штрафы и 2149 предупреждены. На рассмотрении судов находится 2048 материалов.

    На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 15 убийств и др.

    Водворено в ИВС 524 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. С санкции суда взяты под стражу 412 лиц.

    В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура ЧП-2022
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