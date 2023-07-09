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    44 новые школы построят в Актюбинской области за 3 года

    9 Июля 2023, 16:45

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 44 новые школы на 22,8 тысячи ученических мест в одну смену будут построены в Актюбинской области до 2025 года включительно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

    Из них 24 школы построят в городе Актобе, остальные в Алгинском, Айтекебийском, Байганинском, Кобдинском, Темирском, Иргизском, Мартукском, Шалкарском и Мугалжарском районах.

    Кроме того, в текущем году дополнительно ведется строительство 5 пристроек к действующим средним школам на 280, 200 и 150 мест.

    20 из 44 новых школ построят по единому стандарту в рамках национального проекта «Комфортная школа». Это будут ультрасовременные школы, одинаковые по дизайну и оснащенности как в городе, так и в сельской местности.

    Прогнозируется, что реализация этих важных социальных проектов позволит Актюбинской области полностью ликвидировать проблему аварийных и трехсменных школ, значительно решить вопрос нехватки школ и перегруженности существующих.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область
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