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    44 дома отремонтируют в Таразе в рамках программы модернизации жилищного фонда

    16 Мая 2023, 08:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном центре продолжается модернизация жилищного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Реализация государственной программы модернизации жилья началась в Таразе в 2011 году. За это время жилищный фонд областного центра вырос почти на 500 многоквартирных жилых домов. Сейчас в Таразе имеется 1 650 многоэтажек.

    По информации руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кудайбергена Корганбаева, с 2011 по 2022 годы отремонтировано 557 домов на сумму 16,8 млрд тенге.

    «В этом году планируется модернизировать 44 жилых дома в областном центре на общую сумму 3,3 млрд тенге. Аким области Нуржан Нуржигитов поручил программой обновления жилищного фонда охватить и районы Жамбылской области», - сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области.

    В ведомстве отметили, что в 2022 году в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» на реализацию 94 проектов строительства жилья и инфраструктуры в Жамбылскую область направили 31,7 млрд тенге. Это строительство 314,4 тыс. кв. м социального жилья, 26 проектов по оснащению стройплощадок инженерными коммуникациями, а также 3,2 млрд тенге на проведение капремонта 50 многоквартирных жилых домов в рамках модернизации жилищного фонда.

    До 2025 года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 401,1 тыс. км жилья, рассчитанных на 7 082 семьи. Под индивидуально-жилищное строительство выдадут 14,3 тыс. земельных участков, обеспеченных инженерно-коммунальной инфраструктурой. На данный момент в Жамбылской области в очереди на земельный участок зарегистрировано более 120 тыс. граждан, в Таразе - более 75 тыс. человек.

    Численность населения Жамбылской области составляет около 1,2 млн жителей.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ЖКХ Акимат Жилье
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