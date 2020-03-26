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    44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ:  штурм Гдыни

    26 Марта 2020, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 26 марта 1945 года, шел 1374-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

    Восточно-Прусская операция (1945). Войска 3-го Белорусского фронта на нескольких участках вышли на побережье залива Фришес-Хафф, рассекли группировку противника на изолированные друг от друга части и приступили к их ликвидации. Остатки немецких войск отошли к косе Фрише-Нерунг и порту Пиллау. К 26 марта у противника оставался только небольшой плацдарм на полуострове Бальга, который был ликвидирован через три дня.

    Восточно-Померанская операция. К 26 марта данцигско-гдынская группировка противника была рассечена три отдельные группы, которыми он удерживал Данциг, Гдыню и косу Путцигер-Нерунг (Хель).

    26 марта 19-я армия и 3-й гвардейский танковый корпус 2-го Белорусского фронта начали штурм Гдыни. Части 310-й и 313-й стрелковых дивизий ворвались в город. В ожесточенных боях они овладели тринадцатью кварталами города.

    Моравско-Остравская наступательная операция. 26 марта войска 4-го Украинского фронта заняли Лослау. На левом фланге 60-я армия овладела Рыбником. Таким образом, первая линия обороны противника, прикрывавшая Моравско-Остравский промышленный район с северо-востока, была прорвана.

    Командующий 4-м Украинским фронтом И.Е. Петров был освобожден от занимаемой должности. 26 марта в командование фронтом вступил А.И. Еременко.

    Братиславско-Брновская наступательная операция. 26 марта в сражение была введена 1-я гвардейская конно-механизированная группа И.А. Плиева, которая завершив прорыв тактической зоны обороны, устремились в оперативную глубину расположения противника.

    Венская операция. 26 марта войска 3-го Украинского фронта овладели городами Папа и Девечер. 6-я немецкая танковая армия СС и часть сил 6-й армии пытались остановить продвижение Красной Армии на рубеже реки Раба.

    В течение 26 марта войска 3-го Белорусского фронта завершали ликвидацию группы войск противника на побережье залива Фриш-Гаф юго-западнее Кенигсберга.

    На Гданьском (Данцигском) направлении советские войска, продолжая наступление, заняли населенные пункты Праустер-Пфаррдорф, Гросс Лянд.

    26 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 44 дня…

    45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

    46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

    47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

    48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

    49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

    50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

    51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

    52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

    53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

    54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

    55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

    56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

    57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

    58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

    59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

    60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

    61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

    62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

    63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

    64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

    65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

    66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

    67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

    68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

    69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

    70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

    71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

    72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

    73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

    74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

    75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

    Фото: history-doc.ru

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата
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