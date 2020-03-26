44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 26 марта 1945 года, шел 1374-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Прусская операция (1945). Войска 3-го Белорусского фронта на нескольких участках вышли на побережье залива Фришес-Хафф, рассекли группировку противника на изолированные друг от друга части и приступили к их ликвидации. Остатки немецких войск отошли к косе Фрише-Нерунг и порту Пиллау. К 26 марта у противника оставался только небольшой плацдарм на полуострове Бальга, который был ликвидирован через три дня.

Восточно-Померанская операция. К 26 марта данцигско-гдынская группировка противника была рассечена три отдельные группы, которыми он удерживал Данциг, Гдыню и косу Путцигер-Нерунг (Хель).

26 марта 19-я армия и 3-й гвардейский танковый корпус 2-го Белорусского фронта начали штурм Гдыни. Части 310-й и 313-й стрелковых дивизий ворвались в город. В ожесточенных боях они овладели тринадцатью кварталами города.

Моравско-Остравская наступательная операция. 26 марта войска 4-го Украинского фронта заняли Лослау. На левом фланге 60-я армия овладела Рыбником. Таким образом, первая линия обороны противника, прикрывавшая Моравско-Остравский промышленный район с северо-востока, была прорвана.

Командующий 4-м Украинским фронтом И.Е. Петров был освобожден от занимаемой должности. 26 марта в командование фронтом вступил А.И. Еременко.

Братиславско-Брновская наступательная операция. 26 марта в сражение была введена 1-я гвардейская конно-механизированная группа И.А. Плиева, которая завершив прорыв тактической зоны обороны, устремились в оперативную глубину расположения противника.

Венская операция. 26 марта войска 3-го Украинского фронта овладели городами Папа и Девечер. 6-я немецкая танковая армия СС и часть сил 6-й армии пытались остановить продвижение Красной Армии на рубеже реки Раба.

В течение 26 марта войска 3-го Белорусского фронта завершали ликвидацию группы войск противника на побережье залива Фриш-Гаф юго-западнее Кенигсберга.

На Гданьском (Данцигском) направлении советские войска, продолжая наступление, заняли населенные пункты Праустер-Пфаррдорф, Гросс Лянд.

26 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 44 дня…

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Фото: history-doc.ru



