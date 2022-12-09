44 человека эвакуировали из неисправного автобуса в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 44 человека эвакуировали из неисправного автобуса в Абайской области. Их разместили в пункте обогрева села Сулу-Сары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 декабря в 16:40 в Жарминском районе Абайской области в 12 км от села Калбатау, на автодороге «Зайсан - Усть-Каменогорск» спасатели из неисправного пассажирского автобуса сообщением «Зайсан - Усть-Каменогорск» эвакуировали 44 человека, в том числе 36 детей. Люди размещены в пункте обогрева села Сулу-Сары. В настоящее время жизням и здоровью людей ничего не угрожает», - прокомментировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что в рейсовом автобусе для сдачи пробного тестирования ЕНТ из Зайсана в Усть-Каменогорск ехали 36 учеников из двух классов, в сопровождении трех родителей, без учителей.

В МЧС напомнили казахстанцам, что при выезде в дальнюю дорогу транспортное средство должно быть проверено, водитель должен убедиться в исправности транспортного средства.

Недавно спасатели Акмолинской области помогли эвакуировать 33 гражданина республики Таджикистан, оказавшихся на трассе в непогоду в сломанном автобусе.



