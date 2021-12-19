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436 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
19 Декабря 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 436 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Из них по регионам:
в городе Нур-Султане - 90,
в городе Алматы - 46,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 64,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 8,
в Атырауской области - 4,
в ВКО - 24,
в Жамбылской области - 12,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 99,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 55,
в СКО - 28,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровели 952 750 человек от COVID-19.
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