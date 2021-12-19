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436 человек выздоровели от коронавируса  в Казахстане

19 Декабря 2021 08:16
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436 человек выздоровели от коронавируса  в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 436 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 90,

в городе Алматы - 46,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 64,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 8,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 24,

в Жамбылской области - 12,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 99,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 55,

в СКО - 28,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели 952 750 человек от COVID-19.

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#Здравоохранение  
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