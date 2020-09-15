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    430 тысяч казахстанцев стали участниками госпрограммы «Еңбек»

    15 Сентября 2020, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 8 месяцев т.г. участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали 430 тыс. человек. 279,8 тыс. человек были трудоустроены, из них 146,7 тыс. – на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

    На субсидируемые рабочие места трудоустроено более 159,8 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места - 17 тысяч, на молодежную практику – 26 тысяч, на общественные работы – 116 тысяч.

    Для повышения мобильности трудовых ресурсов по состоянию на 1 сентября т.г. из трудоизбыточных южных регионов переселено 4 386 человек в составе 1 273 семей.

    По состоянию на 1 сентября 2020 года на краткосрочные курсы обучения направлены 13,6 тысяч человек, из которых 1,4 тысячи казахстанцев завершили обучение, и 484 трудоустроено.

    С начала года на развитие массового предпринимательства в рамках Госпрограммы было выдано 6 984 микрокредита на сумму 30,4 млрд тенге, из которых 25,9 млрд – на 6 593 микрокредита для сельских предпринимателей. Получателями микрокредитов создано 7 382 рабочих места.

    Объем финансирования на кредитование в рамках развития массового предпринимательства на 2020 год составляет 52,6 млрд тенге, из них на сельскую местность приходится 82,3% (43,3 млрд тенге) и 17,7% (9,3 млрд тенге) на города.

    Также участникам программы будет предоставлено более 38 тысяч государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в размере до 200 МРП. На 1 сентября т.г. уже выдано более 20 тынурсяч грантов.

    Кроме этого, 30 тысяч человек будут обучены основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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