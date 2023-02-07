43 населенных пункта подвержены подтоплению в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 43 населенных пункта с 10616 жителями могут быть подтоплены в Павлодарской области. Для оперативного реагирования на ЧС в Павлодарской области подготовлена группировка сил и средств на ликвидацию последствий паводка: 1702 человека, 616 единиц техники, 42 плавсредств и 201 мотопомпа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Павлодарской области, исходя из анализов паводковых периодов прошлых лет, взято на контроль 43 населенных пункта, расположенных в рельефных низменностях местности, в которых расположен 2 031 жилой дом с численностью населения 10 616 человек. Из них подвержены подтоплению по причине талых вод 25 населенных пунктов, 16 - по причине повышения уровня воды в реках, 2 - в случае угрозы повреждения гидротехнических сооружений», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
Со ссылкой на филиал РГП «Казгидромет» там отметили, что средняя температура воздуха за февраль ожидается около нормы -12,4-16,1 градуса. Во второй и третьей декадах февраля прогнозируются частые осадки в пределах нормы(10-15 мм).
В рамках «Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы» выполнены берегоукрепление и расчистка русла реки Иртыш в районе села Каратерек Майского района.
«В 2023 году планируется реализация 6 мероприятий»Дорожной карты«: капитальный ремонт 105 км дороги Калкаман-Баянаул-Умуткер-
«Местными исполнительными органами и организациями созданы запасы мешкотары в количестве более 34 тысячи штук, 9 тысяч 573 тонны инертного материала, 105 тонн ГСМ, заключены 99 договоров намерения на питание и 7 на взрывные работы», - добавили в ДЧС.
В бюджетах предусмотрен 1 миллиард 738 млн тенге, из них в резервах
на неотложные затраты - 485 млн тенге, в чрезвычайных резервах - 1 млрд 253 млн тенге.
С начала зимы из населенных пунктов области вывезено более 900 тысяч кубометров снега, в ходе подготовке к зиме были очищены и закрыты 1 472 водопропускных сооружения, а это 100% (на железной дороге–199, на автомобильных дорогах – 1273).
«На случай осложнения паводковой обстановки заблаговременно подготовлены 43 пункта эвакуации населения. Всего на территории Павлодарской области имеется 28 гидротехнических сооружений: водохранилище транзитного исполнения, 7 дамб, 9 плотин, 6 гидроузлов, 5 других сооружений», - дополнили в ведомстве.
Для оперативного реагирования на ЧС подготовлена группировка сил и средств на ликвидацию последствий паводка: 1702 человека, 616 единиц техники, 42 плавсредств и 201 мотопомпа.