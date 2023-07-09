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    43-градусная жара и дожди: органы ЧС переведены в режим повышенной готовности

    9 Июля 2023, 17:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых погодных условий. 43-градусная жара и дожди ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «В предстоящие дни восточные, северо-восточные и юго-восточные регионы страны будут находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром, сильные дожди ожидаются на северо-востоке и востоке, юго-востоке республики. Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона.В связи с этим, ожидается погода преимущественно без осадков. Весь период на западе, 9-10 июля на северо-западе, 10 июля в центре Казахстана ожидается очень сильная жара до +43», - говорится в сообщении Казгидромета.

    Дежурные службы органов гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности.

    Как сообщалось, глава Правительства поручил МЧС совместно с акиматами областей мобилизовать необходимые силы и технические средства для обеспечения полной готовности к нештатным ситуациям, в том числе связанным с природными пожарами и безопасностью людей на воде.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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