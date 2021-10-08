08:52, 08 Октябрь 2021 | GMT +6
43 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаях летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
По информации Минздрава, за 6 октября зарегистрировано 37 летальных исходов при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и шесть смертельных случаев при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса).
Опубликованы также данные в разрезе регионов.