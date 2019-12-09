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    43 человека погибли при пожаре на фабрике в Индии

    9 Декабря 2019, 10:36

    ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Большой пожар произошел рано утром в воскресенье на фабрике в районе Анадж Манди на севере Дели. В результате погибли 43 человека, передает МИА «Казинформ».

    По информации полиции, более 56 человек получили травмы и ожоги различной степени.

    На месте пожара работают более 30 машин пожарной и спасательной служб города.

    По сообщению India Today TV, в начале операции пожарные не получили информацию о людях, оказавшихся в ловушке стихии. К сожалению, это стало причиной задержки по спасения людей, и число жертв возросло.

    Полиция сообщила, что на момент пожара на фабрике находилось 59 человек. Пожар возник на втором этаже четырехэтажного здания, которое находится в жилой зоне.

    На месте трагедии собралась толпа людей, многие из которых являются родственниками погибших и раненых.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал пожар на фабрике «ужасающим».

    «Мои мысли с теми, кто потерял своих близких. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Власти осуществляют всю возможную помощь на месте трагедии», - сообщил он.

    Полиция начала поиски владельца предприятия.

    Местные органы распорядились начать проверку по факту пожара, который, к слову, является одним из самых мощных и разрушительных пожаров в индийской столице.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Индия
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