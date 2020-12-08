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    43,8 процента кандидатов в маслихаты в Жамбылской области составляют женщины и молодежь

    8 Декабря 2020, 08:31

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области определены партийные списки в маслихаты всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что впервые в Казахстане выборы в маслихаты всех уровней пройдут по партийным спискам.

    По словам руководителя областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелова, в Жамбылской области определен 51 партийный список в маслихаты всех уровней.

    «В списки вошли 523 кандидата. Из общего числа кандидатов 43,8 процента составляют женщины и молодые люди до 29 лет. Если говорить о сроках отдельных избирательных процедур: выдвижения и регистрации кандидатов, предвыборной агитации, то выдвижение кандидатов в маслихаты завершится в 18:00 часов 10 декабря. В тот же день после 18:00 начинается агитационный период, который заканчивается 9 января 2021 года в 12 часов ночи», - отметил он.

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на заседании регионального штаба по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов обсужден вопрос открытия медицинских пунктов в каждом избирательном участке, а также порядок того, как будут голосовать пациенты, которые находятся на лечении.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Регионы Казахстана Выборы-2021
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